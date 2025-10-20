Трамп: перемирие между Израилем и ХАМАС еще в силе

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС продолжает действовать, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает aif.ru.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов на борту своего самолета Air Force One, Трамп ответил, что соглашение о перемирии «все еще в силе».

Ранее сообщалось о том, что Израиль нанес серию ударов по Газе после того, как силы ХАМАС обстреляли военнослужащих ЦАХАЛ. В Израиле подчеркнули, что ХАМАС первым нарушило соглашение, а действия ЦАХАЛ носили ответный характер.

13 октября Трамп объявил об окончании войны между Израилем и ХАМАС. Стороны приступили к выполнению первой фазы соглашения о перемирии согласно мирному плану американского лидера.

В Москве считают план Трампа «лучшим на столе переговоров», заявил глава МИД России Сергей Лавров.