Трамп: перемирие между Израилем и ХАМАС еще в силе

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС продолжает действовать, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает aif.ru.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов на борту своего самолета Air Force One, Трамп ответил, что соглашение о перемирии «все еще в силе».
Ранее сообщалось о том, что Израиль нанес серию ударов по Газе после того, как силы ХАМАС обстреляли военнослужащих ЦАХАЛ. В Израиле подчеркнули, что ХАМАС первым нарушило соглашение, а действия ЦАХАЛ носили ответный характер.
13 октября Трамп объявил об окончании войны между Израилем и ХАМАС. Стороны приступили к выполнению первой фазы соглашения о перемирии согласно мирному плану американского лидера.
В Москве считают план Трампа «лучшим на столе переговоров», заявил глава МИД России Сергей Лавров.
