Президент Литвы призвал закрыть границу с РБ и ограничить транзит в Калининград

Это связано с появлением в воздушном пространстве страны неопознанных метеозондов.
Тимур Юсупов 2025-10-26 19:53:30
© Фото: Виктор Толочко, Sputnik, РИА Новости

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о необходимости ограничения транзита в Калининград при помощи закрытия границы с Белоруссией. Как сообщили в пресс-службе литовского лидера, это связано с заходом метеозондов в воздушное пространство страны.

"В ближайшие дни эти ответные меры должно предложить правительство. В числе обсуждаемых вариантов должны быть – долгосрочное закрытие границы с Беларусью и ограничение калининградского транзита", - говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе аэропорт Вильнюса был вынужден на время прервать свою работу из-за десятков неопознанных метеозондов в небе над столицей Литвы. Отмечается, что зонды могли быть использованы для незаконной переправки из-за границы различных грузов. Власти страны обвинили в запуске летательных средств Белоруссию.

#в стране и мире #белоруссия #Калининград #Литва #Воздушное пространство #метеозонд
