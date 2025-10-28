Лукашенко назвал аферой закрытие Литвой границы из-за метеозондов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей готовности извиниться перед властями Литвы за инцидент с метеозондами, если официальный Минск действительно в чем-то виноват. Белорусский лидер также же выразил готовность публично обсуждать случившееся.

«Провернули безумную аферу с закрытием границ. И повод придумали абсурдный - воздушные шары. Даже для такой маленькой страны как Литва - это мелко. От нас теперь требуют извинений», - заявил Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Накануне ночью литовские власти приняли решение закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией из-за того, что в воздушном пространстве аэропорта Вильнюса были обнаружены неизвестные объекты, похожие на гелиевые шары. Сообщалось, что граница останется закрытой до вердикта особой Комиссии по национальной безопасности Литвы, которая собирается на заседание. Официальный Минск не оставил литовский демарш без ответа. В МИД страны был вызван временный поверенный в делах Литовской Республики Эрикас Вилканец. Дипломаты вручили ему ноту из-за односторонних действий без уведомления белорусской стороны.

Сообщается также, что решение о закрытии КПП на границе затронуло права нет только жителей Белоруссии, но и других стран. Действия соседей Минск счел пренебрежением фундаментальными принципами свободы передвижения. Подобные меры, уточнили в МИДе, носят антинародный характер и делают простых людей заложниками политической ситуации.