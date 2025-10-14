Welt назвала саммит в Египте триумфом Трампа и унижением ЕС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, французский президент Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры, приехавшие на саммит мира в Египет, были там всего лишь зрителями. Об этом пишет западная пресса, в том числе немецкая газета Welt. Политикам из Старого света пришлось лишь наблюдать за триумфом президента США Дональда Трампа, который, к слову, не упустил случая пошутить над одержимостью некоторых своих коллег быть всегда в центре внимания.

Тяжеловес в сфере заключения сделок Трамп всеми доступными способами демонстрирует свое превосходство. Даже на крепкое рукопожатие с президентом Франции ушло почти полминуты, хотя Макрон пытался вырваться из цепкой хватки. Доминировать над европейскими лидерами в момент собственного триумфа, казалось это доставляет президенту США особое удовольствие. И как бы ненароком не заметить стоящего в полуметре британского премьер-министра Кира Стармера - тоже часть большой игры.

«Великобритания, где Великобритания? Где мой друг? Подойдите. Все хорошо? Очень приятно, что вы здесь», - сказал Трамп.

Президенту США лестно подыгрывает журнал Time и обыгрывает в этом слове его фамилию. Трампу обложка не понравилась. По его словам, это худшее фото за всю историю. Однако он в Белый дом возвращается окрыленным. Всего Шарм-эль-Шейх посетили более 20 лидеров и глав МИД иностранных государств. Среди них руководители Британии, Германии, Франции, ЕС. Авторы немецкого издания «Мир» считают, что их лидер - канцлер Фридрих Мерц был всего лишь зрителем.

«Мы говорим с надеждой, что президент США окажет такое же влияние на российское правительство, чтобы положить конец войне на Украине, как он это сделал на Ближнем Востоке», - робко заметил Мерц.

То, что европейцев отстранили от праздничного пирога говорит и сама декларация Трампа: под ней подписались США, Турция, Египет и Катар, как гаранты мира на Ближнем Востоке. Ни одной страны ЕС в этом списке нет. От того заявление французского президента выглядит жалким, когда тот пытается убедить весь мир в своей значимости.

«Мы будем работать с Соединенными Штатами Америки, странами региона, европейскими и арабскими странами над созданием рамок, которые позволят развернуть международные силы стабилизации и обеспечат поддержку», - пообещал Макрон.

Макрон с «саммита мира» возвращается в мир собственных проблем. Сразу две французские партии поставили вопрос о вотуме недоверия правительству. Одна из партий - партия Марин Ле Пен, которую осудили на четыре года. Это решение суда называли самой крупной охотой на ведьм и попыткой Макрона силой расправиться с оппонентами. Еще одна партия, которая объявляет Макрону войну - «Патриоты». Ее лидер Флориан Филиппо пока на свободе, но он активно выступает на митингах. Францию вновь накрывают протестные настроения, а рейтинг Макрона стремительно падает вниз.

«У нас есть человек, который совершенно непопулярен, нелегитимен, который хочет втянуть нас в войну, который хочет подвергнуть цензуре все, кроме себя самого, и который цепляется за свой маленький трон в Елисейском дворце, как безумный», - заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Несмотря на угрозу распада четвертого по счету правительства за последние 16 месяцев - Макрон твердо заявляет, что в отставку не уйдет. В соседней Германии тоже самое. Впервые за последние месяцы правящая коалиция приобрела репутацию одной из самых непопулярных и нестабильных в новейшей немецкой истории.