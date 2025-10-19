Байден впервые появился на публике после начала лучевой терапии

Бывший президент США 82-летний Джо Байден впервые появился на публике после начала лечения от онкологии предстательной железы. Об этом сообщила газета New York Post.

По данным издания, в субботу, 18 октября, Джо Байден приехал на вечернюю мессу без супруги в католический храм Святого Иосифа. Байден посещает эту церковь много лет. Около десяти минут экс-президент пообщался с прихожанами.

Газета New York Post сфотографировала бывшего президента США, когда он выходил из храма. Байден с трудом передвигался. Он медленно шел, опираясь на руку женщины. По предварительным данным, экс-президент планирует посетить еще два мероприятия в ближайшее время.

Ранее Джо Байден впервые сообщил о своей болезни. Врачи нашли у политика агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости. По словам экс-президента, органы не затронуты, ему необходимо лишь принимать таблетки в течение определенного времени.