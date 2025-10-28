Нервная реакция из-за рубежа на испытание Россией новейшей крылатой ракеты «Буревестник» демонстрирует правильность политики Москвы и ее лидерские позиции в области создания новейших образцов вооружения. Таким мнением со «Звездой» поделился председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

«Мы - сильнейшая держава, нас не взять никаким оружием, мы тут впереди планеты всей. Спасибо нашему Верховному Главнокомандующему, который эти вопросы держит на личном контроле. Более того, они решаются при его координации, поэтому так быстро у нас появляются передовые виды оружия», - сказал Слуцкий.

Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам также рассказал об особой роли Москвы в поддержании глобального миропорядка. Парадоксально, отметил Слуцкий, но делается это за счет наличия грозного оружия в том числе.

«Сегодня мир может обеспечить только тот, кто владеет оружием массового уничтожения. С ним попросту не будут связываться. Тех, кто образуют глобальное большинство вокруг идей Путина становится все больше и больше, а оппонентов у нас все меньше. Пускай реагируют. Их бессильная злоба показывает, что мы бьем в десятку», - резюмировал Слуцкий.

О завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» президент Владимир Путин заявил в минувшее воскресенье. Глава государства назвал изделие уникальным, не имеющим мировых аналогов. Президент отметил, что в ходе испытаний «Буревестник» преодолел расстояние в 14 000 километров. Уникальность оружия признали и журналисты CNN. Межконтинентальную ракету с ядерной силовой установкой они назвали неуязвимой для средств противоракетной обороны. По их мнению, «Буревестник» имеет неограниченную дальность и представляет из себя серьезную угрозу.

В Кремле на подобную риторику отреагировали спокойно. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия руководствуется национальным интересами, испытывая крылатую ракету с беспрецедентной дальностью. Со слов представителя Кремля, обеспечение безопасности нашей страны жизненно важно на фоне милитаристских настроений в Европе.