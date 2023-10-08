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На CNN отметили опасность российской ракеты «Буревестник»

Владимир Рубанов
12:29 08.10.2023
Ранее Владимир Путин заявил об успешном испытании крылатой ракеты «Буревестник».
На CNN отметили опасность российской ракеты «Буревестник»
© Фото: Минобороны России
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Российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной силовой установкой «Буревестник» не может быть перехвачена системами противоракетной обороны, заявили журналисты в эфире американского новостного телеканала CNN.

По их словам, низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для ПВО. Новая версия «Буревестника» имеет «практически неограниченную дальность», рассказал телеведущий.

Журналисты отметили практически неограниченную дальность российской ракеты и назвали ее серьезной угрозой.

Владимир Путин в ходе недавнего выступления на форуме «Валдай» сообщил об успешном испытании крылатой ракеты «Буревестник». Он сообщил также, что Россия фактически закончила работы над «Сарматом». В ближайшее время начнется массовое производство и постановка на боевое дежурство.

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