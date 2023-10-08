В стране и мире На CNN отметили опасность российской ракеты «Буревестник» Владимир Рубанов Ранее Владимир Путин заявил об успешном испытании крылатой ракеты «Буревестник». © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной силовой установкой «Буревестник» не может быть перехвачена системами противоракетной обороны, заявили журналисты в эфире американского новостного телеканала CNN. По их словам, низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для ПВО. Новая версия «Буревестника» имеет «практически неограниченную дальность», рассказал телеведущий. Журналисты отметили практически неограниченную дальность российской ракеты и назвали ее серьезной угрозой. Владимир Путин в ходе недавнего выступления на форуме «Валдай» сообщил об успешном испытании крылатой ракеты «Буревестник». Он сообщил также, что Россия фактически закончила работы над «Сарматом». В ближайшее время начнется массовое производство и постановка на боевое дежурство. Экспертное мнение и аналитика