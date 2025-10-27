МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков: РФ руководствуется национальными интересами, испытывая «Буревестник»

Дмитрий Песков заявил, что обеспечение безопасности России жизненно важно, особенно на фоне милитаристского настроя в Европе.
2025-10-27 12:45:33
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами отметил, что РФ руководствуется национальными интересами, испытывая крылатую ракету с беспрецедентной дальностью «Буревестник». 

Песков подчеркнул, что обеспечение безопасности нашей страны жизненно важно, особенно учитывая контекст милитаристских настроений в европейских странах. 

При этом Дмитрий Песков констатировал, что в факте испытаний «Буревестника» отсутствует что-либо, что способно напрячь отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. 

Напомним, ранее, в воскресенье, об успешном завершении испытаний новой крылатой ракеты сообщил президент России Владимир Путин. Он заявил, что в ходе испытаний «Буревестник» преодолел дистанцию в 14 тысяч километров.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#испытания #буревестник #Крылатые ракеты #Дмитрий Песков
