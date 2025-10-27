Песков: РФ руководствуется национальными интересами, испытывая «Буревестник»

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами отметил, что РФ руководствуется национальными интересами, испытывая крылатую ракету с беспрецедентной дальностью «Буревестник».

Песков подчеркнул, что обеспечение безопасности нашей страны жизненно важно, особенно учитывая контекст милитаристских настроений в европейских странах.

При этом Дмитрий Песков констатировал, что в факте испытаний «Буревестника» отсутствует что-либо, что способно напрячь отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки.

Напомним, ранее, в воскресенье, об успешном завершении испытаний новой крылатой ракеты сообщил президент России Владимир Путин. Он заявил, что в ходе испытаний «Буревестник» преодолел дистанцию в 14 тысяч километров.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.