МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: завершены испытания крылатой ракеты «Буревестник»

Российский лидер подчеркнул, что ядерный щит РФ подтвердил свою надежность.
Глеб Владовский 2025-10-26 09:29:34
© Фото: РИА Новости

Испытания крылатой ракеты «Буревестник» завершены. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас решающие испытания "Буревестник" завершены... Это все-таки уникальное изделие, (аналогов - Прим. ред.) которого в мире ни у кого нет», - заявил политик на совещании с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Глава государства отметил, что в ходе испытаний "Буревестник" преодолел дистанцию в 14 000 километров. Теперь необходимо определить класс этого вооружения.

Кроме того, Путин заявил, что ядерный щит России показал свою надежность, а стратегические силы способны обеспечить национальную безопасность как самой РФ, так и союзного государства.

Ранее сообщалось, что российский лидер провел плановую тренировку с участием стратегических ядерных сил с участием наземных, морских и авиационных составляющих.

#ВС РФ #испытания #Владимир Путин #ракета «Буревестник» #ядерный щит
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 