Путин: завершены испытания крылатой ракеты «Буревестник»

Испытания крылатой ракеты «Буревестник» завершены. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас решающие испытания "Буревестник" завершены... Это все-таки уникальное изделие, (аналогов - Прим. ред.) которого в мире ни у кого нет», - заявил политик на совещании с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Глава государства отметил, что в ходе испытаний "Буревестник" преодолел дистанцию в 14 000 километров. Теперь необходимо определить класс этого вооружения.

Кроме того, Путин заявил, что ядерный щит России показал свою надежность, а стратегические силы способны обеспечить национальную безопасность как самой РФ, так и союзного государства.

Ранее сообщалось, что российский лидер провел плановую тренировку с участием стратегических ядерных сил с участием наземных, морских и авиационных составляющих.