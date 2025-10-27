МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России началась шестидневная рабочая неделя

После нее россиян ждут выходные, приуроченные ко Дню народного единства.
Сергей Дьячкин 2025-10-27 09:42:28
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, после которой будут длительные выходные по случаю Дня народного единства. Это следует из постановления Минтруда России.

Работающим гражданам придется трудиться шесть дней, потому что выходной с субботы перенесли на понедельник. Это единственная шестидневная неделя в этом году. Согласно документу Минтруда, в стране будут отдыхать в понедельник и вторник, 3 и 4 ноября, а также в субботу и воскресенье, 8 и 9 ноября. Рабочая неделя составит три дня - среду, четверг и пятницу. 4 ноября в стране празднуется День народного единства.

Отмечается, что для организаций с непрерывным циклом работы, экстренных служб и компаний, работающих в ежедневном режиме, перенос выходных не предусмотрен. При этом работа в праздничные дни для сотрудников, согласно законодательству, должна оплачиваться в повышенном размере.

Ранее член комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что предстоящая шестидневная рабочая неделя никак не скажется на зарплате граждан России. Она не будет повышена, но и не будет сокращена. По словам депутата, все дело в том, что при окладной системе оплаты труда рабочие часы имеют разную стоимость в зависимости от длины месяца. Поэтому в итоге они распределятся равномерно.

Депутат Госдумы Алексей Говырин объяснил, что в связи с праздничными и выходными днями в начале месяца россияне получат пенсии в ноябре раньше положенных сроков. Речь идет о выплатах, для которых установлены сроки 2, 3 и 4-го числа. Они поступят на банковские карты россиян не позднее 1 ноября.

#День народного единства #выходные #Минтруд РФ #рабочие дни #шестидневная неделя
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 