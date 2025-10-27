В России началась шестидневная рабочая неделя

Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, после которой будут длительные выходные по случаю Дня народного единства. Это следует из постановления Минтруда России.

Работающим гражданам придется трудиться шесть дней, потому что выходной с субботы перенесли на понедельник. Это единственная шестидневная неделя в этом году. Согласно документу Минтруда, в стране будут отдыхать в понедельник и вторник, 3 и 4 ноября, а также в субботу и воскресенье, 8 и 9 ноября. Рабочая неделя составит три дня - среду, четверг и пятницу. 4 ноября в стране празднуется День народного единства.

Отмечается, что для организаций с непрерывным циклом работы, экстренных служб и компаний, работающих в ежедневном режиме, перенос выходных не предусмотрен. При этом работа в праздничные дни для сотрудников, согласно законодательству, должна оплачиваться в повышенном размере.

Ранее член комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что предстоящая шестидневная рабочая неделя никак не скажется на зарплате граждан России. Она не будет повышена, но и не будет сокращена. По словам депутата, все дело в том, что при окладной системе оплаты труда рабочие часы имеют разную стоимость в зависимости от длины месяца. Поэтому в итоге они распределятся равномерно.

Депутат Госдумы Алексей Говырин объяснил, что в связи с праздничными и выходными днями в начале месяца россияне получат пенсии в ноябре раньше положенных сроков. Речь идет о выплатах, для которых установлены сроки 2, 3 и 4-го числа. Они поступят на банковские карты россиян не позднее 1 ноября.