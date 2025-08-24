Россиян осенью ждут трехдневная и шестидневная рабочие недели

В начале ноября россиян ждет трехдневная рабочая неделя. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на постановление Минтруда России.

Согласно документу, в стране будут отдыхать в понедельник и вторник, 3 и 4 ноября, а также в субботу и воскресенье, 8 и 9 ноября. Рабочая неделя составит три дня: среду, четверг и пятницу. 4 ноября в стране отмечается День народного единства.

На неделе перед этим придется трудиться шесть дней, потому что выходной с субботы перенесли на понедельник. Это единственная шестидневная неделя в этом году.

Новогодние праздники в этот раз продлятся с 31 декабря 2025 по 8 января 2026 года.

