Россиян осенью ждут трехдневная и шестидневная рабочие недели

4 ноября в стране отмечается День народного единства.
Владимир Рубанов 2025-08-24 07:53:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В начале ноября россиян ждет трехдневная рабочая неделя. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на постановление Минтруда России.

Согласно документу, в стране будут отдыхать в понедельник и вторник, 3 и 4 ноября, а также в субботу и воскресенье, 8 и 9 ноября. Рабочая неделя составит три дня: среду, четверг и пятницу. 4 ноября в стране отмечается День народного единства.

На неделе перед этим придется трудиться шесть дней, потому что выходной с субботы перенесли на понедельник. Это единственная шестидневная неделя в этом году.

Новогодние праздники в этот раз продлятся с 31 декабря 2025 по 8 января 2026 года.

Ранее в Госдуме рассказали о новом порядке расчета среднего заработка.

#в стране и мире #работа #выходные #Минтруд РФ #праздники #осень #рабочие дни #производственный календарь
