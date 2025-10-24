МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В ГД рассказали, как шестидневная рабочая неделя повлияет на зарплату

Россиян ждет длинная рабочая неделя перед праздниками.
Константин Денисов 2025-10-24 03:05:09
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Предстоящая шестидневная рабочая неделя никак не скажется на заплате россиян. Об этом рассказала ТАСС член комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Шестидневная рабочая неделя и дополнительный рабочий день, к сожалению, никоим образом не повлияют на повышение зарплаты в октябре, но при этом, к счастью, они не повлияют и на сокращение таковой в ноябре», - сказала депутат.

По ее словам, все дело в том, что при окладной системе оплаты труда рабочие часы имеют разную стоимость в зависимости от длины месяца. Поэтому в итоге они распределятся равномерно.

Что касается тех, у кого оплата сдельная, то здесь все будет зависеть от количества выполненной работы и произведенной продукции, отметила Бессараб. Напомним, что суббота, 1 ноября, будет рабочим днем, после чего россиян ждут три выходных подряд, по 4 ноября включительно.

