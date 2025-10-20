Россияне получат пенсии в ноябре раньше из-за праздников

Россияне получат пенсии в ноябре раньше положенных сроков в связи с праздничными и выходными днями в начале месяца. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ Алексей Говырин.

«В ноябре 2025 года график выплат пенсий будет скорректирован из-за праздничных дней, приуроченных ко Дню народного единства», - сказал Говырин.

Речь идет о выплатах, для которых установлены сроки 2, 3 и 4 числа. Они поступят на банковские карты россиян не позднее 1 ноября. Этот день, несмотря на то, что выпадет на субботу, будет рабочим. После него наступят три выходных, по 4 число включительно.

То же правило коснется и тех, кто получает пенсии через почтовые отделения. Они скорректируют свои графики работы с учетом длинных выходных.

Ранее сообщалось о том, что в России с 1 апреля планируют проиндексировать ряд выплат на 14,8%.