МИД Белоруссии вручил дипломату из Литвы ноту протеста

Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вызвало временного поверенного в делах Литовской Республики в Минске Эрикаса Вилканеца и вручило ему ноту протеста. Поводом стало очередное одностороннее решение Литвы закрыть часть границы без предварительного уведомления белорусской стороны, сообщает «БелТА».

В МИД Беларуси подчеркнули, что это решение затронуло права не только граждан Беларуси, но и Литвы, а также граждан Евросоюза и других стран. Ведомство назвало действия Вильнюса пренебрежением фундаментальными принципами свободы передвижения, которые являются одной из основных ценностей Шенгенского пространства и ЕС в целом.

В МИД отметили, что такие меры имеют антинародный характер и делают обычных людей заложниками политической конъюнктуры. В отличие от Литвы, Беларусь выступает за нормализацию диалога и практическое взаимодействие по вопросам пограничного контроля в интересах граждан обеих стран.

Ранее Литва односторонне закрыла для въезда с белорусской стороны пункты пропуска на границе, а также аэропорт Вильнюса. Причиной стало появление в воздушном пространстве аэропорта неизвестных объектов. Предположительно, это могут быть гелиевые воздушные шары.

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит через Калининградскую область из-за контрабанды из Белоруссии. По его словам, метеозонды используются для переброски сигарет, что угрожает безопасности полетов.