Попытка похищения футболиста Мостового попала на видео

На видеокадрах - нападение на футболиста «Зенита» Андрея Мостового 23 октября на Вязовой улице Санкт-Петербурга и похищение второго мужчины 25 октября, в результате которого злоумышленники были задержаны.
В распоряжении «Звезды» оказались видеозаписи резонансных похищений в Санкт Петербурге. Предположительно, на видео попала попытка похищения игрока футбольного клуба «Зенит» Андрея Мостового. Камеры записали и второе похищение, которое стало для преступников роковым.

Ранее источник «Звезды» в правоохранительных органах рассказал, что футболисту Мостовому удалось отбиться от похитителей с помощью прохожего. Источник уточнил, что со спасителем спортсмена тоже все в порядке, он не пострадал. В случае второй попытки похищения преступники действовали жестче - использовали наручники, угрожали пистолетом. Мужчину сразу усадили в машину. Сейчас, по словам источника, следователи устанавливают, откуда преступники получали наводки.

До этого официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что правоохранителям удалось задержать предполагаемого организатора похищений. Им оказался живущий в городе Кудрово Всеволожского района Ленобласти студент-второкурсник одного из петербургских вузов.

Перед этим сообщалось о задержании четырех человек, которых подозревают в исполнении похищений. Неудачная попытка похищения, жертвой которой стал футболист Мостовой, произошла 23 октября на Вязовой улице Санкт-Петербурга. Злоумышленники попытались запихнуть Мостового в машину, но ему удалось убежать. Позже спортсмен обратился в полицию. Оперативники взяли исполнителей с поличным вечером 25 октября, когда они возили по Петербургу свою вторую жертву. По некоторым данным, речь идет о зяте депутата Государственной думы РФ. Как сообщили в Следственном комитете, злоумышленники похитили мужчину у магазина на Крестовском острове.

