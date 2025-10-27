МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Организатором похищения Мостового оказался второкурсник из Петербурга

Подозреваемый был задержан оперативниками МВД и Росгвардией в городе Кудрово Всеволожского района Ленобласти.
Сергей Дьячкин 2025-10-27 11:08:23
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: Telegram/IrinaVolk_MVD

Организатором попытки похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового оказался студент-второкурсник одного из петербургских вузов. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

В публикации говорится, что полицейские Санкт-Петербурга пресекли деятельность группировки, участники которой подозреваются в похищении граждан с целью вымогательства.

До этого в полицию поступило сообщение от очевидца преступления. Он рассказал, что возле одного из сетевых супермаркетов на улице Вязовая неизвестные в масках похитили мужчину. На автомобиле «Тойота Ленд Крузер» они направились в сторону Спортивной улицы.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий на Морском проспекте разыскиваемый автомобиль "Тойота Ленд Крузер" был обнаружен и остановлен», - говорится в сообщении МВД.

Уточняется, что в автомобиле находился похищенный мужчина и трое злоумышленников. Как было установлено, преступники насильно усадили мужчину в иномарку. При этом на него надели наручники, забрали телефон и, угрожая пистолетом, стали требовать 10 миллионов рублей. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший перевел похитителям 210 тысяч рублей. Он пообещал, что остальные деньги привезет его жена. Однако в этот момент в дело вмешалась полиция.  

По данному факту ГСУ Следственного комитета России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 126 и 162 Уголовного кодекса РФ. Как сообщается в публикации, полицейские установили местонахождение предполагаемого организатора криминальной деятельности. Совместно с сотрудниками Росгвардии они задержали подозреваемого в городе Кудрово Всеволожского района Ленобласти.

«Им оказался студент-второкурсник одного из высших учебных заведений Санкт-Петербурга», - уточняется в сообщении.

Кроме того, по словам официального представителя ведомства, удалось выяснить, что задержанные могут быть причастны к «аналогичному преступлению», совершенному накануне в том же месте.

В настоящее время задержанным избирается мера пресечения. Оперативники устанавливают все  обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге Следственный комитет задержал четверых молодых людей. Их подозревают в попытке похищения футболиста Мостового 23 октября. Ему удалось оказать сопротивление преступникам, после чего спортсмен обратился в полицию. Оперативники взяли злоумышленников с поличным 25 октября, когда те вымогали деньги у второго похищенного. У фигурантов преступления были проведены обыски.

