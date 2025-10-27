Источник: в Петербурге задержаны похитители, которые напали на Мостового

В Петербурге следователи ГСУ СК задержали четырех молодых людей, которых обвиняют в неудачной попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники.

Местные издания сообщают, что нанимателем задержанных был аноним, с которым они общались в мессенджере. За осуществление преступления он обещал им пять миллионов рублей. Неудачная попытка похищения произошла 23 октября. Свою жертву преступники караулили возле супермаркета «Азбука вкуса» на Вязовой улице. Злоумышленники попытались запихнуть Мостового в машину, но ему удалось убежать. Позже спортсмен обратился в полицию.

Оперативники взяли исполнителей с поличным вечером 25 октября, когда они возили по Петербургу свою вторую жертву. По некоторым данным, речь идет о зяте депутата Государственной думы РФ. Как сообщили в СК, злоумышленники похитили мужчину у магазина на Крестовском острове. Преступники вымогали у похищенного 10 миллионов рублей на криптовалютный кошелек. Его принуждали позвонить родным. Те в свою очередь сразу же связались с полицейскими.

Благодаря слаженной работе следователей СК РФ, как отметили в ведомстве, вместе с оперативниками ФСБ и МВД участники преступления были задержаны. Сообщается, что выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. У фигурантов преступления были проведены обыски. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.