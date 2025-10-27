МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Источник: в Петербурге задержаны похитители, которые напали на Мостового

Неудачная попытка похищения произошла 23 октября, футболисту «Зенита» удалось сбежать от преступников.
Сергей Дьячкин 2025-10-27 08:45:23
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press, Global Look Press © Видео: Telegram/sledcom_press

В Петербурге следователи ГСУ СК задержали четырех молодых людей, которых обвиняют в неудачной попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники.

Местные издания сообщают, что нанимателем задержанных был аноним, с которым они общались в мессенджере. За осуществление преступления он обещал им пять миллионов рублей. Неудачная попытка похищения произошла 23 октября. Свою жертву преступники караулили возле супермаркета «Азбука вкуса» на Вязовой улице. Злоумышленники попытались запихнуть Мостового в машину, но ему удалось убежать. Позже спортсмен обратился в полицию.

Оперативники взяли исполнителей с поличным вечером 25 октября, когда они возили по Петербургу свою вторую жертву. По некоторым данным, речь идет о зяте депутата Государственной думы РФ. Как сообщили в СК, злоумышленники похитили мужчину у магазина на Крестовском острове. Преступники вымогали у похищенного 10 миллионов рублей на криптовалютный кошелек. Его принуждали позвонить родным. Те в свою очередь сразу же связались с полицейскими.

Благодаря слаженной работе следователей СК РФ, как отметили в ведомстве, вместе с оперативниками ФСБ и МВД участники преступления были задержаны. Сообщается, что выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. У фигурантов преступления были проведены обыски. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

#Санкт-Петербург #Зенит #ФСБ РФ #МВД РФ #СК РФ #футболист #попытка похищения #андрей мостовой
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 