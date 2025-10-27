Источник: прохожий отбил футболиста Мостового у похитителей

Футболисту петербургского «Зенита» Андрею Мостовому удалось отбиться от похитителей при помощи прохожего. Об этом «Звезде» сообщили в правоохранительных органах. Источник уточнил, что со спасителем спортсмена тоже все в порядке, он не пострадал.

«По наводке действовали. Сначала попытались напасть на Мостового, но он оказал сопротивление и ему помог случайный прохожий отбиться - он убежал. Через несколько дней напали на другого мужчину», - сообщил источник.

В этот раз злоумышленники действовали жестче. Использовали наручники, угрожали пистолетом. Мужчину сразу усадили в машину. За его освобождение похитители требовали выкуп в 10 миллионов рублей.

«Сейчас следователи устанавливают, откуда была получена наводка. Цель была бытовая - получить деньги. Тот, кто наводил, у него были данные, что у этих людей есть деньги. Целью не было причинение ущерба, была обычная бытовая ситуация с вымогательством. Пока данные такие», - подытожил собеседник «Звезды».

Ранее стало известно, что сотрудники ГСУ Следственного комитета РФ задержали четырех молодых людей, обвиняемых в неудачной попытке похищения футболиста Андрея Мостового. Согласно предварительным выводам следствия, нанимателем злоумышленников был некий аноним, который списался с ними в мессенджере. За работу им было обещано пять миллионов рублей. Свою жертву похитители подкараулили 23 октября у одного из супермаркетов. Задержать подозреваемых удалось два дня спустя, когда они пытались похитить еще одного человека.