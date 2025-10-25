«Будем убивать» и «Нет войне!»: отношения между США и Венесуэлой достигли апогея

Обстановка на Американском континенте все более накаляется, и между США и Венесуэлой вот-вот вспыхнет война. В близлежащем с боливарианской республикой государстве - Тринидад и Тобаго - Штаты уже готовы разместить свои войска якобы для учений.

Американский министр обороны Питт Хеггсет опубликовал кадры с уничтожением очередного катера в Карибском море. В комментарии указано, что шесть человек уничтожены.

«По данным нашей разведки, судно участвовало в незаконной контрабанде наркотиков и следовало по известному маршруту», - заявил Хегсет и добавил, что удар нанесен по указанию Трампа.

До этого глава Белого дома анонсировал наземную военную операцию в Венесуэле. Заявление прозвучало накануне, когда в Вашингтоне рассматривали промежуточные итоги «войны с наркокартелями».

«Объем наркотиков, который они везли морскими путями, упал до 5% процентов от того, что было еще год назад. Теперь они везут их по суше. Но и этот вариант станет опасным. Я предупредил их, что дальше начнется операция на суше», - сообщил президент США Дональд Трамп.

Он обвиняет Каракас в том, что из Венесуэлы в Соединенные Штаты поставляются огромные партии наркотиков, и заявляет о самом жестком ответе.

«Я не думаю, что нам нужно будет обязательно объявлять войну. Мы просто будем убивать людей, которые ввозят наркотики в нашу страну», - предупредил Трамп.

При таких заявлениях свои действия против Венесуэлы Трамп не согласовывает с Конгрессом США, сообщает портал SEMAFOR. Близкий к Белому дому чиновник заявил, что президент будет координировать свои решения с Конгрессом, только «когда труп Мадуро будет в руках США».

Венесуэльский лидер Николас Мадуро ранее обратился к Трампу. На английском и эмоционально он призвал не нападать на республику.

«Нет войне! Нет войне! Нет войне! Только мир! Только мир! Только мир! Навсегда! Навсегда! Навсегда! Мир навсегда! Никакой безумной войны! Нет безумной войне! Нет безумной войне! Пожалуйста! Пожалуйста! Пожалуйста! Да, мир! Мир навсегда! Мир навсегда! Победа навсегда! Победа навсегда!», - скандировал президент Венесуэлы.

В конце августа, под предлогом борьбы с наркокартелями Вашингтон направил к берегам Венесуэлы военные корабли. Несколько раз США били по катерам в Карибском море, утверждая, что это суда наркокартелей. В результате атак погибли больше 30 человек. Каракас отмечает, что американцы атакуют рыболовецкие лодки. А эксперты говорят, что большая часть наркотрафика идет не из Венесуэлы, а с другой стороны.

«Парадоксально, что США не фокусируются на побережье Тихого океана, ведь 87% всех наркотиков поступают в Соединенные Штаты из Колумбии через Тихой океан. Есть две причины: первая - желание продемонстрировать в регионе военную мощь, вторая - попробовать дестабилизировать Венесуэлу», - рассказал «Звезде» политолог Кристиан Ламеса.

Обвинения в организации наркотрафика венесуэльские власти отвергают, называют их попыткой сменить власть в стране и установить контроль над нефтяными ресурсами.

Министр обороны Владимир Падрино Лопес, выступая, сказал, что действия Каракаса помогают предотвратить военную угрозу в Карибском бассейне и во всем регионе, а военные Венесуэлы защищают страну от любых актов, направленных на дестабилизацию обстановки.

На этом фоне Мадуро призвал жителей страны готовиться к мобилизации и сопротивлению агрессии США. И даже взять в руки винтовки, если это будет нужно.

«Я отдал приказ немедленно задействовать все силы для защиты всего побережья Венесуэлы. Вооруженные силы, ополчение, полиция, средства ПВО и береговой обороны были развернуты в 73 центральных пунктах по всей стране», - уточнил глава боливарианского государства.

За ситуацией в Латинской Америке следит и Москва. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила: силовые действия США вызывают вопросы, Россия же поддерживает Венесуэлу и призывает воздержаться от эскалации конфликта.