Количество погибших при взрыве в Копейске увеличилось до 12 человек

Число погибших при взрыве в Копейске достигло 12 человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на официальный Telegram-канал губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Последнее обновление информации по инциденту на копейском предприятии на сегодня: число погибших увеличилось до 12 человек. Уточняется местонахождение еще 10 сотрудников предприятия. МЧС продолжает поисковые работы на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Инцидент на промышленном объекте в городе Копейске произошел в ночь с 22 на 23 октября. На предприятии с промежутком в несколько часов прогремели два взрыва. Изначально в СМИ распространилась версия о том, что завод был атакован БПЛА, однако власти региона опровергли эту информацию.

Пятница, 24 октября, официально объявлена в Челябинской области днем траура по жертвам трагедии.