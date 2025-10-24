Трамп прекратил переговоры по торговле с Канадой из-за рекламного ролика с Рейганом

Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой. Свое решение он пояснил появлением некоей рекламы, в которой будто бы бывший американский лидер Рональд Рейган говорил о пагубном влиянии пошлин.

По словам Трампа, эта реклама - ложная, а Канада использовала ее «мошенническим образом», чтобы повлиять на решение Верховного суда США. Также политик озвучил и стоимость такой распространенной информации - 75 тысяч долларов. Обо всем этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Они сделали это исключительно для того, чтобы помешать решению Верховного суда США и других судов. Тарифы очень важны для национальной безопасности и экономики США. В связи с их возмутительным поведением все торговые переговоры с Канадой настоящим прекращаются», - говорится в посте Трампа.

Заявления о прекращении переговоров по торговым отношениям с соседом звучали и ранее. Так, 27 июня Трамп сообщал, что его страна немедленно выходит из диалога с Канадой.

До этого, 4 марта, он ввел таможенные пошлины в размере 25% на канадские и мексиканские товары. Позже, 2 апреля, Трамп подписал указ о введении «зеркальных» таможенных тарифов практически в отношении всех государств мира, но это уже не коснулось Канады.

Кроме того, 11 июля глава Белого дома говорил, что с 1 августа будет применяться импортная пошлина в размере 35% на товары из Канады.