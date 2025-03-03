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США введут пошлины на товары из Канады и Мексики 4 марта

Дональд Трамп заявил, что такие меры «только начало».
Виктория Бокий 2025-03-03 23:31:29
© Фото: Jim Westimage, Globallookpress

США введут таможенные пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, пишет Reuters.

Уточняется, что пошлины на весь импорт из этих стран будут введены утром 4 марта.

Трамп также отметил, что тарифы в 25% в отношении импорта из Канады и Мексики «это только начало».

«Так что им (Канаде и Мексике. – Прим. ред.) придется платить тарифы. Откровенно говоря, им остается только строить свои автозаводы и другие мощности в Соединенных Штатах, в этом случае у них не будет тарифов», - сказал американский лидер журналистам в Белом доме.

Ранее власти Канады заявляли, что их страна готова принять ответные меры, если Соединенные Штаты введут дополнительные пошлины на канадские товары.

Также президент Мексики Клаудия Шейнбаум подчеркивала, что США будет ждать аналогичный ответ на введение таможенных тарифов в отношении мексиканского импорта.

#сша #мексика #Канада #пошлины #Тарифы
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