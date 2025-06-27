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Трамп: США немедленно выходят из торговых переговоров с Канадой

Глава Белого дома также пригрозил Канаде новыми пошлинами за введенный ею налог. О новых мерах Вашингтон сообщит на следующей неделе.
Ирина Егорова 2025-06-27 21:48:22
© Фото: White Housevia Globallookpress.com, Globallookpress

США прекращают торговые переговоры с Канадой и пригрозили ей новыми пошлинами за введенный ею «вопиющий» налог на цифровые услуги. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Это прямое и откровенное нападение на нашу страну. В течение семи дней мы уведомим Канаду о тарифах, которые она будет платить за возможность вести бизнес с Соединенными Штатами Америки», - написал Трамп.

Трамп назвал Канаду «чрезвычайно сложной страной для торговли» и добавил, что копирует Европейский союз.

Напомним, что 4 марта Вашингтон ввел таможенные пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики. В ответ на это власти Канады пообещали ввести ответные 25-процентные пошлины на американский импорт на сумму более чем $100 млрд. Позже, 2 апреля Трамп подписал указ о введении «зеркальных» таможенных тарифов почти против всего мира. Но уже эти тарифы не затронули Канаду.

#Экономика #сша #Дональд Трамп #переговоры #Канада #пошлины #торговля #налог
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