В США заявили, что Трамп ищет способы надавить на Зеленского

Американский лидер хотел бы надавить на Владимира Зеленского, чтобы договориться о прекращении огня на Украине.
Марина Крижановская 2025-10-24 02:19:29
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп продолжает изыскивать способы надавить как на Россию, так и на киевский режим, чтобы принудить обе стороны к мирному соглашению. Эту мысль озвучил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Newsmax.

«Президент Трамп пытается изучить способы, чтобы продолжить давление на президента РФ Владимира Путина, продолжить давление, довольно откровенно, на Владимира Зеленского, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров и договориться о прекращении огня», - заявил американский дипломат, его слова приводит РИА Новости.

Накануне глава внешнеполитического ведомства США Марко Рубио сказал, что Вашингтон готов коммуницировать с Москвой для решения украинского кризиса. Он добавил, что у американской стороны по-прежнему есть желание провести встречу с коллегами из России.

Прежде Трамп заявил об отмене ранее планировавшейся встречи с коллегой Владимиром Путиным. Она должна была состояться в Будапеште, в Венгрии. По словам Трампа, пока в ней нет смысла.

Реагируя на сказанное, Путин напомнил, что диалог всегда лучше конфронтации, споров и тем более войны.

