МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп заявил, что встретится с Путиным «позже»

Саммит в Будапеште не состоится на следующей неделе.
Константин Денисов 2025-10-23 00:45:05
© Фото: YURI GRIPAS, Consolidated News Photos, Globallookpress

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не встретится с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште на следующей неделе. Об этом он сообщил журналистам.

При этом американский лидер отметил, что увидится с Путиным позже, но не уточнил, когда именно это произойдет. Трамп отдельно подчеркнул, что сохраняет хорошие отношения с российским президентом.

Накануне Трамп заявлял о том, что сделает заявление о встрече с Путиным через два дня, так как не видит смысла тратить время в Будапеште впустую. После этого к американскому президенту совершил срочный визит генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Ранее стало известно о том, что США ввели санкции против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть», а также их дочерних предприятий.

#НАТО #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #Будапешт #Марк Рютте
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 