Трамп заявил, что встретится с Путиным «позже»

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не встретится с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште на следующей неделе. Об этом он сообщил журналистам.

При этом американский лидер отметил, что увидится с Путиным позже, но не уточнил, когда именно это произойдет. Трамп отдельно подчеркнул, что сохраняет хорошие отношения с российским президентом.

Накануне Трамп заявлял о том, что сделает заявление о встрече с Путиным через два дня, так как не видит смысла тратить время в Будапеште впустую. После этого к американскому президенту совершил срочный визит генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Ранее стало известно о том, что США ввели санкции против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть», а также их дочерних предприятий.