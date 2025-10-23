МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Рубио: США готовы контактировать с РФ по решению украинского конфликта

Вашингтон заинтересован в контактах с Москвой, если это приблизит мир и завершение конфликта на Украине.
Марина Крижановская 2025-10-23 04:49:39
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Globallookpress

Госсекретарь США Марко Рубио озвучил готовность властей встречаться с представителями России, если это поможет урегулированию украинского конфликта. При этом состоявшийся телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым он назвал «хорошим». Эти и другие заявления он сделал перед журналистами.

«Мы по-прежнему хотим встретиться с российской стороной. У меня был хороший телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. И мы продолжим работу на основе этого. Мы всегда будем заинтересованы в контактах, если есть возможность добиться мира», - сказал американский высокопоставленный дипломат.

Немногим ранее стало известно об отмене президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Ее планировали провести в венгерской столице Будапеште. Трамп уточнил, что увидится с Путиным позже, не говоря, когда именно это произойдет.

Затем последовало новое введение санкций против России, в частности, в отношении нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть», и их дочерних предприятий.

#Россия #в стране и мире #сша #украинский конфликт #Марко Рубио
