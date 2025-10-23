МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин о переносе встречи с Трампом: диалог всегда лучше, чем война

Россия всегда выступала за поддержание диалога, подчеркнул президент.  
Дима Иванов 2025-10-23 19:16:16
© Фото: Kremlin Pool, via, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин прокомментировал перенос встречи с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште словами, что диалог всегда лучше, чем конфронтация или тем более война. Российский лидер подчеркнул, что видел заявление Трампа о переносе встречи.

«Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры, тем более война, поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем», - сказал Путин.

Венгрию в качестве площадки переговоров предложил президент США, отметил российский лидер. По его словам, было бы ошибкой подойти к переговорам легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата.

Первые шаги к встрече лидеров двух стран должны сделать министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио, добавил Путин.

#в стране и мире #Владимир Путин #Будапешт #встреча Путина и Трампа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 