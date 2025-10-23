Путин о переносе встречи с Трампом: диалог всегда лучше, чем война

Владимир Путин прокомментировал перенос встречи с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште словами, что диалог всегда лучше, чем конфронтация или тем более война. Российский лидер подчеркнул, что видел заявление Трампа о переносе встречи.

«Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры, тем более война, поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем», - сказал Путин.

Венгрию в качестве площадки переговоров предложил президент США, отметил российский лидер. По его словам, было бы ошибкой подойти к переговорам легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата.

Первые шаги к встрече лидеров двух стран должны сделать министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио, добавил Путин.