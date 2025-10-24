В Лондоне Карл III принял главу киевского режима Владимира Зеленского. Во время протокольного приема с участием королевского полка - ни глава киевского режима, ни британский монарх не обронили ни слова. Подробности визита Зеленского в Великобританию - в сюжете Россины Бодровой.

После приема у короля прошла встреча «коалиции желающих» в смешанном формате: очно присутствовали британский премьер Кир Стармер, сам Зеленский, премьер-министры Дании, Нидерландов и генсек НАТО Марк Рютте, а остальные участвовали в режиме онлайн.

Как ожидается, что премьер-министр Великобритании по итогам встречи призовет западных союзников к поставкам Киеву дальнобойного оружия и изъятию замороженных российских активов.

«Мы вновь подтверждаем нашу поддержку вам и Украине. Думаю, что на этой неделе мы сможем по-настоящему развернуться в вопросе российской нефти и газа, и уже на этой неделе мы достигли огромных успехов», - заявил Стармер.

Пока европейцы «разворачиваются», с другого угла по ним же бьет ударная волна американских антироссийских санкций. Обеспокоенная энергетической безопасностью Венгрия уже заявила о рассмотрении путей обхода этих санкций.

«Действительно, есть санкции против некоторых российских нефтяных компаний. Я несколько раз встречался с руководством компании MOL. Мы работаем над тем, как обойти эти санкции», - подтвердил премьер-министр Виктор Орбан.

Больше всего от российских санкций может пострадать Германия. Один из самых активных участников «коалиции желающих», двигатель военной машины ВСУ осознал, что 90% немецких граждан заправляют свои автомобили бензином «Роснефти», а точнее немецкой «дочки» компании: «Rosneft Deutschland». В один из трех НПЗ компании на севере страны нефть поступает по нефтепроводу «Дружба», по которому ВСУ наносили удары - а Германия все продолжает их спонсировать.

Канцлер ФРГ заявил, что будет просить у американцев убрать немецкие структуры из этого списка.

«Мы обсудим это с американской стороной. Думаю, для немецкого подразделения «Роснефти» сделают соответствующее исключение», - сказал Фридрих Мерц.

Таким образом, Германия сама себя исключает из мировой торговли, пока продолжает поддержку киевского режима.

Немецкие предприятия могут потерять более 100 миллиардов евро, если Евросоюз передаст замороженные российские активы Киеву. Под «потерей» имеются ввиду зеркальный ответ Москвы - ведь в России также есть активы компаний из ФРГ, объяснил глава германо-российской внешнеторговой палаты.

«Германия инвестировала в Россию больше, чем какая-либо другая страна. Поэтому она может потерять больше всех», - отмечает председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

Вопрос об использовании российских активов европейские лидеры отложили до декабря - в процесс внезапно вмешалась Бельгия, которая потребовала весомых гарантий, что она не будет нести ответственность за риски. А гарантии никто дать не может. Ни Урсула фон дер Ляйен, которая пыталась сделать вид, что не обращает внимания на результат голосования, и заявила, что ЕС останется верным союзником Киева. Ни президент Евросовета Антониу Кошта, который еще до начала голосования дал Зеленскому обещание, что решение будет принято.

Несогласие премьер-министра Бельгии застало врасплох дипломатов и министров ЕС.

«Это рискованное дело. Думаю, было бы полезно проанализировать возможные последствия.<..> Им необходимо знать, чем они рискуют», - заявил ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

Впервые за последние четыре года давления на Москву Брюссель, где находится штаб-квартира Европарламента, пошел против всего союза, и мотивом стал здравый смысл - обеспечение собственной экономической безопасности.

В отличие от Бельгии, за потерю собственных инвестиций нисколько не переживает Швеция. Стокгольм накануне договорился с Киевом о закупке для них около 150 истребителей местного производства - на сумму 8,5 миллиардов долларов. Но не за свой счет, а как раз за счет российских украденных активов.

«Мы рассматриваем возможность использования этих замороженных российских активов», - признал министр обороны Швеции Пол Юнсон.

И все же из общего текста коммюнике по использованию российских замороженных активов исчезли все прямые упоминания об их использовании в целях «кредитования» Украины. Означает ли это, что весь план провалился? Глава Евросовета Кошта, конечно, настаивал, что это не так. Но никто так и не ответил, когда ЕС согласится использовать российские деньги на нужды Киева, и согласится ли вообще.