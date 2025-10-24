Германия оценила свои потери в 100 млрд евро от изъятия активов РФ

Германия потеряет более 100 млрд евро в случае изъятия замороженных российских активов. Об этом сообщил агентству DPA председатель правления германо-российкой торговой палаты Маттиас Шепп.

«Германия как никакая другая страна инвестировала в Россию. Поэтому она потеряет больше всех в случае запланированного использования средств Центробанка России для закупок оружия для Украины», - сказал Шепп.

По его словам, на счетах России находятся деньги немецких заводов и других предприятий, которые располагались в России. По его мнению суммарные потери составят более 100 млрд евро.

Ранее Бельгия выступила против изъятия активов РФ, опасаясь ответных шагов Москвы. В Брюсселе требуют разделения ответственности, финансовых гарантий и использования активов РФ, находящихся в других страна Европы.