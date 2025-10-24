Позиция Бельгии по активам РФ застала врасплох Евросоюз

Позиция Бельгии касательно использования активов России застала врасплох политиков и дипломатов на саммите Евросоюза в Брюсселе. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

«Это полный бардак. Все должно было сложиться не так», - заявил изданию собеседник.

Как отмечает газета, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта частично утратили доверие со стороны членов стран Евросоюза. Связано это с тем, что они не смогли согласовать финансирование Украины за счет российских активов.

В то же время до сих пор неясно, когда в ЕС согласуют использование активов России для поддержки Украины, и будет ли это вообще, пишет издание.

Ранее сообщалось, что Бельгия не станет препятствовать изъятию российских активов в том случае, если Евросоюз будет готов принять все риски. В Германии этот шаг оценили в 100 млрд евро.