Кировск, Купянск, Красноармейск: Путин рассказал об успехах ВС РФ

По словам главы государства, враг контролирует только 19% Донецкой области, по 24-25% Запорожской и Херсонской областей.
Виктория Бокий 2025-10-02 20:03:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

России осталось освободить 0,13% Луганской области. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» в Сочи.

«Луганская область в наших руках. Нам осталось 0,13%», - поделился президент.

По словам главы государства, враг контролирует только 19% Донецкой области, по 24-25% Запорожской и Херсонской областей.

Владимир Путин добавил, что Кировск в ДНР полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Группировка войск «Центр» работает активно и эффективно в зоне СВО, наши бойцы зашли в Красноармейск.

Также, говоря о Харьковской области, российский лидер подчеркнул, что ВС РФ заняли две трети Купянска. Наши бойцы уверенно идут вперед.

Ранее президент России заявил, что, если кто-то желает потягаться с Россией в военном плане, то пускай попробуют. Россия, отметил Путин, не раз доказывала, что она отвечает быстро, когда появляются угрозы безопасности.

#ВС РФ #Сочи #Владимир Путин #валдай #СВО
