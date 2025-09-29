МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российские войска освободили Кировск в ДНР

Населенный пункт на Краснолиманском направлении взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад».
2025-09-29 18:41:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Кировск на территории Донецкой Народной Республики

Уточняется, что этот населенный пункт на Краснолиманском направлении взят под контроль сегодня, 29 сентября 2025 года. Это сделали военнослужащие группировки войск «Запад».

Ранее сообщалось, что на это направление противник стянул до трех бригад - всего около 19 батальонов. Укрепляя оборону Кировска, враг превратил дома и подвалы населенного пункта в укрепленные опорные пункты. Путь нашим штурмовикам преграждали мины и инженерные заграждения. 

В сообщении от 24 сентября российское оборонное ведомство отмечало, что наши войска зачищают Кировск от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ.  

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ДНР #Донбасс #освобождение #кировск #группировка запад
