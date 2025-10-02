МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: потери ВСУ за сентябрь превысили 44,7 тысяч

Российский лидер отметил, что Киеву лучше подумать над тем, чтобы начать договариваться и сесть за стол переговоров.
Дарья Ситникова 2025-10-02 20:24:39
© Фото: Juan Moreno, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил о потерях ВСУ, которые невозможно восполнить на поле боя. Об этом он сообщил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Надеюсь, Украина найдет силы, чтобы сесть за стол переговоров», - сказал президент России.

Российский лидер отметил, что потери украинской армии за сентябрь более 44,7 тысяч человек. Из них около половины безвозвратные. С сентября по август у ВСУ было 150 тысяч дезертиров.

Учитывая данные потери, Киеву лучше подумать над тем, чтобы начать договариваться. Россия об этом много раз говорила и предлагала, добавил Путин.

Президент России также заявил о том, что Западу не жалко украинцев, для них это расходный материал. Он назвал болью трагедию, которая сейчас происходит на Украине. Также Путин выразил гордость за наши Вооруженные силы, добавив, что если кто-то желает потягаться, то пускай попробует.

