Путин заявил, что украинцы для Запада - расходный материал

Западу не жалко народа Украины. Для них они - расходный материал. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Им (Западу. – Прим. ред.) не жалко этого народа (Украины. – Прим. ред.). Для них этот народ – расходный материал», - сказал президент России.

Российский лидер назвал болью украинскую трагедию. Также он добавил, что украинцев расходным материалом считают «глобалисты-экспансионисты на Западе и их прислуги в Киеве».

Ранее Владимир Путин в своем выступлении обратился к западным элитам, предложив им заняться проблемами их государств, а не придумывать, что якобы Россия хочет напасть на страны НАТО.