МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Есть, что предложить: в Москве открылся международный экспортный форум «Сделано в России»

Большая доля российского экспорта - наукоемкая продукция, объем поставок в отрасли машиностроения ежегодно превышает два триллиона рублей, а каждый 10-й пассажирский вагон в мире - российского производства.
Олег Калинобродский 2025-10-21 23:56:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На международном экспортном форуме «Сделано в России» заявили о росте поставок из нашей страны в различные государства, будь то дружественные и недружественные. Последние приобретают у России как энергоносители, ядерное топливо, удобрения и металлы, так и рыбу, морепродукты и многое другое. При этом доля экспорта в дружественные страны, на которые еще несколько лет назад приходилось меньше половины его, сейчас выросла до 85% процентов.

Как заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) и модератор пленарной сессии Вероника Никишина, сегодня продукция из России представлена на мировом рынке во многих отраслях.

«Мы видим прирост нашего не сырьевого экспорта как по физическим, так и по стоимостным показателям. И в этом огромная заслуга, конечно, наших экспортеров. Только задумайтесь: каждая третья тонна зерна в мире - российская, каждый третий атомный реактор - российский», - сообщила она.                      

На выставке национального центра «Россия» представлены отечественные передовые разработки и технологии в машиностроении, медицине, робототехнике. Есть стенд, посвященный гражданским беспилотникам, они используются и в сельском хозяйстве, и в предотвращении катаклизмов. Также наша страна - один из лидеров в области протезирования, потому на выставке есть самые современные образцы, которые мы готовы предложить всему миру.

Есть бионические протезы, они практически все состоят из российских компонентов. В каждом пальце - отдельный мотор и программируются они с помощью обычного смартфона. Отдельные стенды посвящены медицинским разработкам, например, автономным аппаратам ИВЛ. Их можно использовать и в полевых условиях, так как они могут до 10 часов работать автономно и потребляют мало энергии.

На международном форуме собрались представители около 100 стран из Африки, Латинской Америки, Азии. Сегодня российский экспорт переориентировался на Восток и глобальный Юг, и за четыре года доля экспорта в эти страны увеличилась почти в два раза.

#в стране и мире #поставки из россии #экспорт рф #Международный экспортный форум «Сделано в России»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 