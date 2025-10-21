Есть, что предложить: в Москве открылся международный экспортный форум «Сделано в России»

На международном экспортном форуме «Сделано в России» заявили о росте поставок из нашей страны в различные государства, будь то дружественные и недружественные. Последние приобретают у России как энергоносители, ядерное топливо, удобрения и металлы, так и рыбу, морепродукты и многое другое. При этом доля экспорта в дружественные страны, на которые еще несколько лет назад приходилось меньше половины его, сейчас выросла до 85% процентов.

Как заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) и модератор пленарной сессии Вероника Никишина, сегодня продукция из России представлена на мировом рынке во многих отраслях.

«Мы видим прирост нашего не сырьевого экспорта как по физическим, так и по стоимостным показателям. И в этом огромная заслуга, конечно, наших экспортеров. Только задумайтесь: каждая третья тонна зерна в мире - российская, каждый третий атомный реактор - российский», - сообщила она.

На выставке национального центра «Россия» представлены отечественные передовые разработки и технологии в машиностроении, медицине, робототехнике. Есть стенд, посвященный гражданским беспилотникам, они используются и в сельском хозяйстве, и в предотвращении катаклизмов. Также наша страна - один из лидеров в области протезирования, потому на выставке есть самые современные образцы, которые мы готовы предложить всему миру.

Есть бионические протезы, они практически все состоят из российских компонентов. В каждом пальце - отдельный мотор и программируются они с помощью обычного смартфона. Отдельные стенды посвящены медицинским разработкам, например, автономным аппаратам ИВЛ. Их можно использовать и в полевых условиях, так как они могут до 10 часов работать автономно и потребляют мало энергии.

На международном форуме собрались представители около 100 стран из Африки, Латинской Америки, Азии. Сегодня российский экспорт переориентировался на Восток и глобальный Юг, и за четыре года доля экспорта в эти страны увеличилась почти в два раза.