Новейшие разработки в области биотехнологий представили в Геленджике

В России начали строить первую теплицу для выращивания бананов. Об этом рассказала глава Минсельхоза Оксана Лут на международном форуме «Биопром» в Геленджике. Там представили новейшие российские разработки в области биотехнологий, в том числе, отечественный МРТ-аппарат, современные протезы и инновационную косметику. Национальные экспозиции подготовили и зарубежные страны.

К примеру, система установки имплантов. Ее тоже разработали в России. Технология позволяет реконструировать позвоночник в кратчайшие сроки.

«Сроки реабилитации пациента после подобной реконструктивной операции сокращаются с 3-6 месяцев до 3-4 недель. То есть пациент со вторых суток, через 2 уже часа после операции встает, активно ходит, не имеет каких-то серьезных ограничений», - рассказал врач-нейрохирург, заведующий третьим нейрохирургическим отделением Московского спинального центра 57-й городской больницы Антон Борзенков.

А благодаря современным протезам даже хобби новые появляются. Сергей Фрумусаки - ветеран специальной военной операции, сейчас занимается бегом, несмотря на серьезное ранение.

«Пробежав первые свои 10 километров, я понял, что на этой ноге делать все, что угодно, а она не сильно отличается от настоящей. Соответственно, внутренне становится сразу намного проще и легче делать все остальные вещи», - сказал кавалер Ордена Мужества Фрумусаки.

Запустили и производство первого отечественного МРТ - совместимого электрокардиостимулятора. Устройство предназначено для пациентов с тяжелыми формами аритмии.

«Планируем где-то в ближайшие годы вывести еще более 40 новых изделий на рынок РФ абсолютно в разных сегментах. Учитывая что спектр медицинских направлений которыми занимается сегодня предприятия «Ростеха» он достаточно широк. Это и реанимация, анестезиология, офтальмология, кардиология эндопротезиривание диагностика, инвитро-диагностика, травматология», - поделился планами статс-секретарь Госкорпорации «Ростех» Сергей Цыб.

В России это единственный форум, посвященный развитию биотехнологий. Сейчас эту отрасль возрождают с новыми силами. Возобновление авиаперелетов в Геленджик сделало участие доступным для гостей со всего мира. Делегаты из Китая, Индии, Пакистана, Малайзии, Саудовской Аравии, республики Беларусь. Некоторые из них - Индия и Пакистан – уже представили свои национальные экспозиции.

«У нас стало больше участников, более 100 компаний принимают участие в «Биопром». И для нас особенно важно, что некоторые секторы представлены на 100%. Например, вся российская фарма, абсолютно все компании, крупные, средние присутствуют здесь, на «Биопроме», - отметил программный директор форума Антон Атрашкин.

Востребованность подобных технологий можно понять по составу делегации. Экспозицию передового оборудования осмотрели первый вице-премьер Денис Мантуров, главы Минпромторга, Минздрава, Минсельхоза.

«Очень хорошая динамика. Мы видим, что динамика потрясающая, она даже с прошлого года очень многое появилось. Конкретные пример. У нас когда началась пандемия, в России не было своего медицинского пластика. Это была огромная проблема», - рассказал помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Ну а главное звучало на ключевой сессии. Она так и называется - «Технологии для жизни». С приветственным словом от лица президента выступил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Уважаемые коллеги! Такое внимание президента к нашему форуму лишний раз подчеркивает, что развитие технологий для биоэкономики вошло в периметр государственных приоритетов. В этом плане Россия движется в фарватере глобальных тенденций. Уже свыше 50 стран приняли по данной тематике отдельной стратегии развития», - с такой речью обратился к участникам и гостям форума первый заместитель председателя правительства РФ.

Причем в разных сферах - и все обсуждают на форуме. В планах - построить первую теплицу для выращивания бананов.

В доказательство - подписания многочисленных соглашений. Только в первый день форума заключили более десяти сделок, благодаря которым человеческая жизнь должна стать продолжительнее и здоровее.