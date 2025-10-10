Подмосковье заключило девять соглашений о развитии АПК

Московская область заключила девять соглашений о развитии АПК в рамках выставки «Золотая осень». Об этом сообщает 360.ru.

В частности, на территории региона начнет работу завод по производству сельскохозяйственных БПЛА. Он будет располагаться на территории особой экономической зоны «Исток».

Также договор был подписан с производителем ветеринарных препаратов «Асконт+». Производство будет налажено в Серпухове.

В Долгопрудном начнут делать мороженое. Соответствующее соглашение заключено с одним из ведущих производителей продукта «Чистая линия».

«Подмосковье часто не воспринимают как сельскохозяйственный регион, между тем это не так. У нас не очень много земли, поэтому наше призвание - это высокоэффективное, наукоемкое и технологичное сельское хозяйство, которое на относительно небольших площадях дает высокие результаты», - отметил зампред правительства региона Вячеслав Духин.

Общая стоимость всех соглашений составила шесть миллиардов рублей. Ранее губернатор региона Андрей Воробьев назвал Подмосковье лидером России по средней цене экспорта.