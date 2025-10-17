Рост поставок на европейский рынок российских минеральных удобрений показывает, что для потребителя они являются проверенным и качественным продуктом, заявил «Звезде» политолог Юрий Самонкин.

«Эта ситуация еще раз подчеркивает, что Россию невозможно как-то экономически изолировать, а уж тем более игнорировать огромную страну, которая имеет большой запас пресной воды, которая имеет огромное количество запасов природных ископаемых, и в том числе, конечно же, имеет мощный потенциал агропромышленного комплекса и различного рода удобрений, в том числе минеральных», - рассказал эксперт.

Экономические ограничения сказываются в первую очередь на европейском потребителе, добавил Самонкин. По его словам, Евросоюз по политическим причинам отказывается от наиболее удобного для себя и по ценам, и по логистике поставщика.

ЕС в августе почти вдвое увеличил импорт удобрений из России, несмотря на введение новых пошлин. С 1 июля Брюссель ввел дополнительные специальные тарифы на удобрения из РФ, которые будут постепенно расти до 2028 года. К этому сроку они достигнут таких уровней, что импорт станет экономически невыгодным. Однако пока этот продукт остается конкурентоспособным по цене для покупателей в ЕС.

Европейские фермеры по-прежнему сильно зависят от российских удобрений. Альтернативы либо пока не полностью развиты, либо более дорогие. Это приводит к тому, что спрос остается высоким, несмотря на пошлины. Рост импорта из России в августе фиксируется в нескольких странах ЕС, таких как Польша, Словения, Румыния, Болгария, Германия.

Накануне Владимир Путин заявил, что для европейских стран последствия отказа от российских энергоносителей включают падение оборота промышленности и рост цен из-за более дорогого топлива. Это сказывается на конкурентоспособности европейских товаров, отметил президент.