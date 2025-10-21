МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МВД Франции: над расследованием кражи в Лувре работают 60 специалистов

Ограбление произошло еще 19 октября, но следы преступников до сих пор не нашли.
Дарина Криц 2025-10-21 00:12:46
© Фото: Michtof, Keystone Press Agency, Globallookpress

Десятки следователей привлечены к раскрытию резонансного ограбления, которое произошло в минувшее воскресенье в Лувре. По сведениям министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, над этим делом работают 60 специалистов. Он сообщил это в эфире телеканала LCI.

Глава МВД публично пообещал, что преступники будут пойманы, подразумевая четырех мужчин, совершивших кражу драгоценностей в знаменитом музее. Они провели внутри здания всего три-четыре минуты из семи, которые длилось ограбление, добавил Нуньес.

Напомним, инцидент произошел утром 19 октября. Воры проникли в Лувр во время его открытия на грузовом лифте. Для этого они использовали автогидроподъемник, который привезли к стенам здания. Им удалось похитить из двух высокозащищенных витрин не менее восьми дорогостоящих драгоценностей. Одной из них была корона супруги Наполеона III - императрицы Евгении, украшенная 1 354 бриллиантами. Однако грабители выронили ее, убегая.

Другой экспонат - бант императрицы - оценивается экспертами в 6,72 миллиона евро. Кроме этой вещи, преступники унесли тиары, серьги, ожерелья и броши, принадлежавшие французским монаршим особам.

