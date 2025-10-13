Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября

Сегодня, 13 октября, как и ожидалось, была назначена дата начала отбывания тюремного срока бывшего президента Франции Николя Саркози. Это состоится 21 октября, сообщает RTL.

«Во вторник, 21 октября, он будет заключен в парижскую тюрьму Ла-Санте», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после заключения под стражу сторона защиты может подать ходатайство об освобождении в Апелляционный суд. В случае отклонения бывший президент Республики может подать новые ходатайства.

Напомним, экс-лидера Франции приговорили к пяти годам тюремного заключения. Решение вынес парижский суд. Саркози обвиняется в использовании ливийских средств для финансирования своей предвыборной кампании 2007 года.

Сам он в интервью французской газете Le Journal du Dimanche признался, что не ожидал такого приговора. Со слов Саркози, были нарушены все границы закона.