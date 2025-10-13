МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября

У стороны защиты есть право на подачу ходатайства.
Гоар Хачатурян 2025-10-13 19:40:49
© Фото: Aurelien Morissard, XinHua, Global Look Press

Сегодня, 13 октября, как и ожидалось, была назначена дата начала отбывания тюремного срока бывшего президента Франции Николя Саркози. Это состоится 21 октября, сообщает RTL.

«Во вторник, 21 октября, он будет заключен в парижскую тюрьму Ла-Санте», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после заключения под стражу сторона защиты может подать ходатайство об освобождении в Апелляционный суд. В случае отклонения бывший президент Республики может подать новые ходатайства.

Напомним, экс-лидера Франции приговорили к пяти годам тюремного заключения. Решение вынес парижский суд. Саркози обвиняется в использовании ливийских средств для финансирования своей предвыборной кампании 2007 года.

Сам он в интервью французской газете Le Journal du Dimanche признался, что не ожидал такого приговора. Со слов Саркози, были нарушены все границы закона.

#Николя Саркози #суд #Приговор #тюремный срок #тюрьма Ла-Санте
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 