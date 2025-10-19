Оппоненты раскритиковали заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что Россию нужно усадить за стол переговоров. Ранее глава государства говорил, что Москва понимает только силу.

Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема удивился заявлению Стубба. Он считает, что президенту нужно принять реальную политику. Идеология изображения России как врага провалилась, добавил Мема.

В четверг президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидеры обсудили украинский кризис и договорились провести в ближайшее время встречу в Будапеште.

Венгрия была выбрана для саммита на высшем уровне, потому что как страна ЕС и НАТО занимает особенную позицию, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Проведение переговоров России и США в Будапеште станет кошмаром для Евросоюза, писала газета El País. Такой выбор рассматривается как пренебрежение Европой, сообщили источники издания.