Guardian: Египет возглавит стабилизационные силы в Газе

Есть основания полагать, что Египет возглавит международный контингент миротворцев в секторе Газа. Об этом написала газета The Guardian со ссылкой на собственные на источники.

В материале говорится о подготовке резолюции Совбеза Организации Объединенных Наций по международным «стабилизационным силам». Им будут даны значительные полномочия для контроля за безопасностью в секторе Газа.

«Есть все основания полагать, что их возглавит Египет», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе. Церемония подписания прошла на «саммите мира» в Шарм-эль-Шейхе.

Трамп в ходе мероприятия подчеркнул, что «понадобилось три тысячи лет, чтобы дойти до этого дня». Он заявил об окончании войны между Израилем и ХАМАС. Президент США отметил, что для него «огромная честь» положить конец войне на территории Газы.

В разговоре со «Звездой» политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин рассказал, что мирный план Трампа позволил освободить заложников, но до окончательного мира в регионе еще далеко. Президент США предполагает, что ХАМАС разоружится и в Газе будет введена новая структура управления, но реализация этой концепции вызывает огромное количество вопросов, отметил политолог.