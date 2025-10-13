Трамп объявил в Кнессете об окончании войны Израиля и ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявил в Кнессете об окончании войны между Израилем и ХАМАС. 13 октября американский лидер выступил перед израильским парламентом, где подтвердил завершение конфликта и поддержал мирный процесс, пишет RT.

Трамп подчеркнул, что это часть мирного плана, который предусматривал среди прочего прекращение огня, вывод израильских войск с большей части сектора Газа, а также освобождение израильских заложников, взятых ХАМАС.

Тем временем Красному Кресту передали вторую группу из 13 израильских заложников. Утром ХАМАС уже освободил семерых пленных. Таким образом, отпущены все 20 оставшихся в живых израильтян, находившихся в секторе Газа.

Боевые действия в Газе прекратились днем 10 октября. В сентябре Белый дом опубликовал мирный план из 20 пунктов. Движение ХАМАС должно согласиться не участвовать в управлении анклавом. Для его членов, поддержавших мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. Израиль не должен оккупировать или аннексировать сектор Газа.