МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп объявил в Кнессете об окончании войны Израиля и ХАМАС

Освобождены все 20 израильских заложников.
Владимир Рубанов 2025-10-13 11:47:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент США Дональд Трамп заявил в Кнессете об окончании войны между Израилем и ХАМАС. 13 октября американский лидер выступил перед израильским парламентом, где подтвердил завершение конфликта и поддержал мирный процесс, пишет RT.

Трамп подчеркнул, что это часть мирного плана, который предусматривал среди прочего прекращение огня, вывод израильских войск с большей части сектора Газа, а также освобождение израильских заложников, взятых ХАМАС.

Тем временем Красному Кресту передали вторую группу из 13 израильских заложников. Утром ХАМАС уже освободил семерых пленных. Таким образом, отпущены все 20 оставшихся в живых израильтян, находившихся в секторе Газа.

Боевые действия в Газе прекратились днем 10 октября. В сентябре Белый дом опубликовал мирный план из 20 пунктов. Движение ХАМАС должно согласиться не участвовать в управлении анклавом. Для его членов, поддержавших мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. Израиль не должен оккупировать или аннексировать сектор Газа.

#Дональд Трамп #Израиль #сектор Газа #ХАМАС #заложники #мирный план
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 