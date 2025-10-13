Лидеры США, Турции, Египта и Катара подписали мирное соглашение по Газе

Лидеры Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе. Церемония подписания проходила на «саммите мира» в Шарм-эль-Шейхе.

Глава Белого дома в ходе мероприятия подчеркнул, что «понадобилось три тысячи лет, чтобы дойти до этого дня». Он уверен, что подписанное соглашение будет действовать.

Сегодня днем американский лидер заявил об окончании войны между Израилем и ХАМАС. Он отметил, что для него положить конец войне на территории Газы – это «огромная честь».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что план Трампа по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Газе - лучший на столе переговоров. Однако план не решает палестинскую проблему. Согласно инициативе Трампа, важно остановить кровопролитие и решить тяжелейшие гуманитарные проблемы.

В разговоре со «Звездой» политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин, комментируя актуальную информацию по Газе, поделился мнением, что мирный план президента США позволил освободить заложников, но до окончательного мира в регионе еще далеко. Трамп предполагает, что ХАМАС разоружится и в Газе будет введена новая структура управления. Но реализация этой концепции вызывает огромное количество вопросов, отметил специалист.