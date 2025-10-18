Спасатели на квадроциклах возобновили поиски семьи Усольцевых

Группировка спасателей Красноярского края по заявке полиции направлена 18 октября в Партизанский район, сообщили в Краевом государственном казенном учреждении «Спасатель». Специалисты будут проводить поиски пропавшей семьи Усольцевых на квадроциклах и пешком.

Семья из трех человек - 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их 5-летняя дочь Арина - пропала 28 сентября, отправившись в пеший поход. К поискам подключились более 1400 человек: спасатели, полиция и волонтеры из разных регионов. Применялись беспилотники, вертолеты и техника повышенной проходимости.

Активная фаза массовых поисков завершилась 12 октября из-за ухудшения погодных условий и повышенных рисков для участников. После этого поиски перешли в режим точечных задач, которыми занимаются опытные профессионалы с аттестацией, обладающие альпинистскими навыками и необходимым снаряжением.

Поиски осложнялись возможностью травм и обморожения участников, а также отсутствием следов или вещей семьи. Следственный комитет предполагал, что семья могла сбиться с маршрута, попасть в ущелье или столкнуться с дикими животными.

Работу затрудняет снег и пересеченный горный рельеф, создавая практически невозможные условия для обнаружения пропавших живыми, по мнению специалистов Красного Креста. Ведется обследование каменных россыпей и пещер в зоне последних сигналов телефона Усольцева в 7 км от поселка Кутурчин.