Спасатели ищут пятилетнюю девочку и ее родителей в лесу под Красноярском

Пропавшую семью ищут более 50 спасателей, полицейских и волонтеров, задействован беспилотник.
Ян Брацкий 2025-10-02 09:01:20
© Фото: Telegram/spasatel24

Семья с ребенком пропала во время туристического похода в Красноярском крае. Инцидент произошел еще 28 сентября в районе поселка Кутурчин Партизанского района.

«Спасатели <...> и волонтеры незамедлительно приступили к поисково-спасательным работам по поиску семьи с малолетним ребенком», - сообщили красноярские спасатели.

Известно, что пропавшему ребенку всего пять лет. По данным местной полиции, последний раз ее родители выходили на связь 28 сентября. С тех пор о местонахождении семьи ничего не известно.

Сейчас лес прочесывают поисковики, сотрудники полиции и добровольцы из числа местных жителей. Всего в поисках задействованы более 50 человек. Обнаружить пропавших пытаются при помощи беспилотника.

#беспилотник #Красноярский край #туризм #полиция #МЧС России #поисково-спасательные работы
