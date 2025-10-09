Телефон пропавшей в горах Красноярского края семьи внезапно подал сигнал

Телефон пропавшей в горах семьи Усольцевых внезапно подал сигнал в семи километрах от поселка Кутурчин в Партизанском районе Красноярского края. Об этом сообщили в отделении Следственного комитета по региону.

Поиски туристической группы, состоящей из супругов и их 5-летней дочери, продолжаются уже больше недели. В конце сентября семья отправилась в поход к горе Буратинка, однако связь с ними прервалась. Через несколько дней после исчезновения Усольцевых их сын обратился в полицию, после чего началась поисково-спасательная операция с привлечением спецсредств и волонтеров.

Сейчас семью ищут тепловизорами, однако поиски осложняют обильный снег, низкая температура и неровности местного рельефа. В СК полагают, что супруги могли провалиться в ущелье в попытке сделать селфи. Тем не менее поисковики делают все возможное, чтобы найти и спасти туристов.

Телеканалу «Звезда» удалось связаться с сыном Усольцевых, который предположил, что семья может укрываться в лесу и есть ягоды, так как его отец является опытным таежником и знает, как вести себя в экстремальных ситуациях.