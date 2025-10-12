Поиски Усольцевых прекратят до схода снега

Поиски семьи Усольцевых будут прекращены до схода снега. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания Красноярской области Алексей Кулеш.

«Поиски будут продолжены, как только сойдет снег, по возможности и силам», - написал он.

Он отметил, что поиски в настоящий момент являются риском для жизни и здоровья поисковиков.

Депутат также поблагодарил всех, что десять дней работал в холоде и непогоде.

Напомним, что семья Усольцевых пропала 28 сентября во время похода в тайге Красноярского края. За это время погода ухудшилась - упала температура и выпал снег.