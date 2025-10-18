Британский премьер-министр Кир Стармер в ходе разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами ЕС предложил создать вместе с США проект мирного соглашения по украинскому конфликту, передает портал Axios со ссылкой на неназванный источник.

Сообщается, что в качестве примера будущего соглашения приводится план по прекращению огня в секторе Газа, который был предложен президентом США Дональдом Трампом. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил об этом плане, что он являлся лучшим на столе переговоров. Но также он добавил, что этот план не решает палестинскую проблему.

«Стармер предложил поработать с США над созданием проекта мирного соглашения по типу плана Трампа в 20 пунктов по сектору Газа», - сообщил портал.

До этого правительство Великобритании сообщило, что премьер-министр Стармер провел разговор с Зеленским, а также с европейскими лидерами и генсеком НАТО Марком Рютте. В ходе беседы они обсуждали дальнейшую поддержку киевского режима. Ранее Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом Доме.

В публикации добавляется, что генсек Североатлантического альянса Марк Рютте предложил на выходных провести срочный звонок. В нем будут участвовать европейские советники по национальной безопасности.

Ранее руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина в беседе с телеканалом «Звезда» объяснила падение рейтинга премьер-министра Стармера. Это связано с тем, что, несмотря победу лейбористов, на самом деле их поддержка в абсолютных цифрах была не такой ошеломляющей. Вопрос в том, что все выступления сегодня говорят о мощнейшем безобразии в медиадискурсе, и проблемы, с которыми сталкиваются люди каждый день, они, как ни странно, практически не решаются, объяснила эксперт.