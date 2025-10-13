Лавров назвал план Трампа по Газе лучшим на столе переговоров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что план президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Газе является лучшим на столе переговоров. Также он добавил, что план не решает палестинскую проблему.

«Сейчас тысячи газовитян возвращаются домой. Как они будут там жить, я не представляю себе», - добавил политик.

По словам Лаврова, очень важно, согласно плану Трампа, остановить кровопролитие и решить тяжелейшие гуманитарные проблемы. Он подчеркнул, что лучше заниматься воссозданием собственного жилья, чем постоянно жить под угрозой смерти своей семьи.

Россия искренне желает успеха встрече в верхах в Шарм-эш-Шейхе по урегулированию в Газе, отметил Лавров. В переговорах участвуют более 20 стран.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в Кнессете об окончании войны между Израилем и ХАМАС. В понедельник американский лидер выступил перед израильским парламентом, где подтвердил завершение конфликта и поддержал мирный процесс. Он подчеркнул, что это было частью его мирного плана.